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Очільник Миколаївської ОВА Кім: В 2025 році вибори можливі, потрібне перезавантаження

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 січня 2025, 15:54
Очільник Миколаївської ОВА Кім: В 2025 році вибори можливі, потрібне перезавантаження
фото Миколаївської ОВА

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що цього року можливе проведення виборів: у випадку перемир'я і завершення воєнного стану в Україні.

Джерело: Кім в інтерв'ю ТСН

Деталі: Журналістка поцікавилася думкою очільника ОВА, на тлі розмов про перемовини, чи можливі вибори в 2025 році.

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Пряма мова Кіма: "Можливі. Перемир'я плюс 6 місяців і – вибори. Це можливо. Потрібно нам чи ні? Мабуть, перезавантаження потрібне, але тут вся відповідальність буде на людях.

Вибори потрібні, але вибрати потрібно ту людину, яка "потягне" це навантаження. Це не легко. Навіть на моєму рівні, а на рівні моєї держави це…

Ті проблеми, які є і будуть в Україні наступні 5 років, то це треба ще 10 разів подумати, треба йти на ці вибори чи ні. Бо це уряд самогубць буде. Дуже мають бути сильні люди і від людей залежить, кого вони виберуть.

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Якщо навибирають популістів, буде горе, якщо оберуть сильних менеджерів, буде результат".

Деталі: Кім не уточнив, кого саме має на увазі під "сильними менеджерами". Щодо президентських виборів, очільник області зазначив, що вважає чинного главу держави "дуже сильним лідером".

На запитання, чи варто, щоб до влади в Україні прийшли військові, Кім відповів "Боже збав! Я дуже поважаю військових, ми з ними співпрацюємо, дружимо з багатьма. Але кожен має займатися своїми справами. Якщо в нас буде військове командування, хунта, буде військова тематика на все майбутнє, ні про який розвиток не йтиметься".

Що передувало: В інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману президент Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів в Україні стане можливим лише після завершення війни або після змін у законодавстві.

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