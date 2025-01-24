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Глава Николаевской ОГА Ким: В 2025 году выборы возможны, нужна перезагрузка

Валентина РоманенкоПятница, 24 января 2025, 15:54
Глава Николаевской ОГА Ким: В 2025 году выборы возможны, нужна перезагрузка
фото Николаевской ОВА

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что в этом году возможно проведение выборов: в случае перемирия и завершения военного положения в Украине.

Источник: Ким в интервью ТСН

Детали: Журналистка поинтересовалась мнением главы ОВА, на фоне разговоров о переговорах, возможны ли выборы в 2025 году.

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Прямая речь Кима: "Возможны. Перемирие плюс 6 месяцев и – выборы. Это возможно. Нужно нам или нет? Пожалуй, перезагрузка нужна, но тут вся ответственность будет на людях.

Выборы нужны, но выбрать нужно того человека, который "потянет" эту нагрузку. Это не легко. Даже на моем уровне, а на уровне государства это...

Те проблемы, которые есть и будут в Украине следующие 5 лет, то это надо еще 10 раз подумать, надо ли идти на эти выборы или нет. Потому что это правительство самоубийц будет. Очень должны быть сильные люди и от людей зависит, кого они выберут.

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Если навыбирают популистов, будет горе, если выберут сильных менеджеров, будет результат".

Детали: Ким не уточнил, кого именно имеет в виду под "сильными менеджерами". Относительно президентских выборов, глава области отметил, что считает действующего главу государства "очень сильным лидером".

На вопрос, стоит ли, чтобы к власти в Украине пришли военные, Ким ответил "Боже упаси! Я очень уважаю военных, мы с ними сотрудничаем, дружим со многими. Но каждый должен заниматься своими делами. Если у нас будет военное командование, хунта, будет военная тематика на все будущее, ни о каком развитии не будет идти речи".

Что предшествовало: В интервью американскому подкастеру Лексу Фридману президент Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов в Украине станет возможным только после завершения войны или после изменений в законодательстве.

виборыВоенное положение
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