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Єврокомісія зробила черговий крок до переговорів про вступ України в ЄС

Марія Ємець, Євген КізіловП'ятниця, 24 січня 2025, 17:47
Єврокомісія зробила черговий крок до переговорів про вступ України в ЄС
фото: Getty Images

Єврокомісія передала Європейській раді перший звіт за результатами скринінгу українського законодавства. Він стосується кластера "Засадничі глави", з якого почнуть відкривати переговори про вступ України до Євросоюзу.

Джерело: таку інформацію агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у Єврокомісії, пише "Європейська правда"

Деталі: Звіт представляє собою аналіз того, де перебуває країна-кандидат на вступ із точки зору відповідності її чинного законодавства законодавству ЄС. Його надіслали Єврораді 16 січня.

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"Звіт про перевірку минулого тижня стосується кластера 1 Fundamentals ("Засадничі глави"), який лежить в основі переговорів про вступ. Відповідно до переговорних рамок, цей кластер відкривається першим і закривається останнім у переговорах", – йдеться в поясненні.

"Щойно Рада погодиться з тим, що початкові контрольні показники для цього кластера виконано, і країни представили свою позицію на переговорах, а ЄС погодив свою позицію на переговорах, організовується Міжурядова конференція, на якій обидві країни офіційно відкривають кластер на переговорах", – деталізували у Єврокомісії. 

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила впевненість, що у 2025 році буде можливо відкрити з Україною перший і тридцять перший кластери в переговорах про членство у ЄС.

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У грудні президент Володимир Зеленський казав, що Україна ставить за мету у 2025 році відкрити у переговорах про вступ до ЄС щонайменш два кластери, а максимальною метою є усі кластери.

Віцепремʼєрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина повідомляла, що Україна разом із Польщею та Данією, які головуватимуть у Раді ЄС протягом 2025 року, склали план відкриття переговорних розділів щодо вступу.

ЄСУкраїнаєвроінтеграція
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