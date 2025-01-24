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Еврокомиссия сделала очередной шаг к переговорам о вступлении Украины в ЕС

Мария Емец, Евгений КизиловПятница, 24 января 2025, 17:47
Еврокомиссия сделала очередной шаг к переговорам о вступлении Украины в ЕС
фото: Getty Images

Еврокомиссия передала Европейскому совету первый отчет по результатам скрининга украинского законодательства. Он касается кластера "Основополагающие главы", с которого начнут открывать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Источник: такую информацию агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в Еврокомиссии, пишет "Европейская правда"

Детали: Отчет представляет собой анализ того, где находится страна-кандидат на вступление с точки зрения соответствия ее действующего законодательства законодательству ЕС. Его прислали Евросовету 16 января.

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"Отчет о проверке на прошлой неделе касается кластера 1 Fundamentals ("Основополагающие главы"), который лежит в основе переговоров о вступлении. В соответствии с переговорными рамками, этот кластер открывается первым и закрывается последним в переговорах", – говорится в пояснении.

"Как только Совет согласится с тем, что начальные контрольные показатели для этого кластера выполнены, и страны представили свою позицию на переговорах, а ЕС согласовал свою позицию на переговорах, организуется Межправительственная конференция, на которой обе страны официально открывают кластер на переговорах", – детализировали в Еврокомиссии.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила уверенность, что в 2025 году будет возможно открыть с Украиной первый и тридцать первый кластеры в переговорах о членстве в ЕС.

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В декабре президент Владимир Зеленский говорил, что Украина ставит цель в 2025 году открыть в переговорах о вступлении в ЕС как минимум два кластера, а максимальной целью являются все кластеры.

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина сообщала, что Украина вместе с Польшей и Данией, которые будут председательствовать в Совете ЕС в течение 2025 года, составили план открытия переговорных разделов по вступлению.

ЕСУкраинаевроинтеграция
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