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У Словаччині почалися масові протести проти уряду Фіцо

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 24 січня 2025, 19:48
У Словаччині почалися масові протести проти уряду Фіцо
Мітинг на площі Слободи в Братиславі. Фото: Aktuality

У різних містах Словаччини ввечері пʼятниці почалися протести проти політики уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Гасло протестуючих – "Словаччина – це Європа".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Деталі: Акції протесту проти уряду Фіцо у Словаччині організовує ініціатива "Мир Україні" та опозиційні політичні партії. Також повідомляється про протести в Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії.

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Жиліна
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Фото: Aktuality

У зв'язку з мітингами поліція вжила заходів безпеки для забезпечення мирного і безпечного перебігу. Вона також закликала всіх поважати інструкції та заклики поліцейських на місцях і бути уважними до інших під час громадських зібрань.

Кошице
Кошице
Фото: Aktuality

У більшості словацьких міст на протести вийшли кілька тисяч людей. У Кошице, наприклад, ЗМІ нарахували 15 тисяч учасників.

Також повідомляється, що в окремих містах анонсували контракції під гаслом "Словаччина – не Україна". У Братиславі на таку акцію прийшло близько 40 людей.

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Раніше цього тижня словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що в країні готується "державний переворот" за участю опозиції, неурядових організацій, ЗМІ, а також "таємної групи експертів" з-за кордону.

Словацька опозиція, яка намагається оголосити вотум недовіри уряду Фіцо, відкидає ці заяви й каже, що вони є лише тактикою залякування громадян.

ФіцоСловаччинамітинги
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