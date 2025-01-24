США, Данія і Гренландія разом обговорять безпеку в Арктиці

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен домовився із держсекретарем США Марко Рубіо провести зустріч разом з представниками Гренландії та обговорити питання арктичної безпеки.

Джерело: заява данського МЗС за підсумками розмови Расмуссена і Рубіо, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Як зазначили у відомстві, розмова була присвячена Україні, європейській безпеці та ситуації на Близькому Сході.

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"Питання безпеки в Арктиці не стояло на порядку денному, але було домовлено, що воно буде обговорюватися між США, Данією та Гренландією пізніше", – йдеться у заяві МЗС Данії.

Розмова тривала 20 хвилин. Расмуссен і Рубіо погодились, що дансько-американські відносини є міцними, і домовились зустрітися особисто якнайшвидше.

Також під час розмови йшлося про ситуацію з витратами на оборону і Расмуссен сказав, що Данія готова взяти на себе більшу частину відповідальності за власну безпеку.

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Глава данського МЗС також відзначив важливість продовження підтримки України.

Він підкреслив, що Україна бореться не лише за власне виживання, але й за безпеку всієї Європи та Заходу.

Данський міністр також додав, що Данія готова і надалі посилювати тиск на Росію, зокрема, шляхом запровадження нових санкцій та ще жорсткіших дій проти російського "тіньового флоту".

Останніми тижнями Дональд Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії.

Прем’єрка Данії після спілкування з Трампом повідомила, що той не відмовився від своїх погроз ввести високі тарифи, якщо Данія не відмовиться від Гренландії.

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