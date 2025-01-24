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США, Дания и Гренландия вместе обсудят безопасность в Арктике

Ирина Кутелева, Евгений КизиловПятница, 24 января 2025, 20:19
США, Дания и Гренландия вместе обсудят безопасность в Арктике
фото: Christine Zenino Travel Photography

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен договорился с госсекретарем США Марко Рубио провести встречу вместе с представителями Гренландии и обсудить вопросы арктической безопасности.

Источник: заявление датского МИД по итогам разговора Расмуссена и Рубио, сообщает "Европейская правда"

Детали: Как отметили в ведомстве, разговор был посвящен Украине, европейской безопасности и ситуации на Ближнем Востоке.

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"Вопрос безопасности в Арктике не стоял на повестке дня, но было договорено, что он будет обсуждаться между США, Данией и Гренландией позже", – говорится в заявлении МИД Дании.

Разговор длился 20 минут. Расмуссен и Рубио согласились, что датско-американские отношения являются прочными, и договорились встретиться лично как можно быстрее.

Также во время разговора речь шла о ситуации с расходами на оборону и Расмуссен сказал, что Дания готова взять на себя большую часть ответственности за собственную безопасность.

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Глава датского МИД также отметил важность продолжения поддержки Украины.

Он подчеркнул, что Украина борется не только за собственное выживание, но и за безопасность всей Европы и Запада.

Датский министр также добавил, что Дания готова и в дальнейшем усиливать давление на Россию, в частности, путем введения новых санкций и еще более жестких действий против российского "теневого флота".

В последние недели Дональд Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании.

Премьер Дании после общения с Трампом сообщила, что тот не отказался от своих угроз ввести высокие тарифы, если Дания не откажется от Гренландии.

Читайте также: Неприличное предложение Трампа, или Почему Дания должна сохранить контроль над Гренландией.

СШАДания
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