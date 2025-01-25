Ткаченко: Київська міська військова адміністрація замінить очільників районних держадміністрацій

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко оголосив про зміни у керівництві районних державних адміністрацій столиці.

Джерело: Ткаченко після зустрічі з президентом України

Деталі: За словами Ткаченко, попри найбільший бюджет і ресурси в країні, жителі Києва продовжують стикатися з проблемами, які потребують негайного вирішення.

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Пряма мова: "Тому починаємо з того, що кияни зможуть відчути одразу – заміна очільників районних державних адміністрацій. Мета одна – більше результатів та уваги до безпекових питань, вирішення проблем, що хвилюють громаду, і створення умов для комфортного життя".