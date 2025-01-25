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Ткаченко: Киевская городская военная администрация заменит руководителей районных госадминистраций

Иван ДьяконовСуббота, 25 января 2025, 02:37
Ткаченко: Киевская городская военная администрация заменит руководителей районных госадминистраций
Тимур Ткаченко. Фото: "Википедия"

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко объявил об изменениях в руководстве районных государственных администраций столицы.

Источник: Ткаченко после встречи с президентом Украины

Детали: По словам Ткаченко, несмотря на самый большой бюджет и ресурсы в стране, жители Киева продолжают сталкиваться с проблемами, которые требуют немедленного решения.

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Прямая речь: "Поэтому начинаем с того, что киевляне смогут почувствовать сразу - замена руководителей районных государственных администраций. Цель одна – больше результатов и внимания к вопросам безопасности, решение проблем, волнующих общество, и создание условий для комфортной жизни".

Киев
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