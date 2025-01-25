Російський суд засудив жителя Херсонщини до 14 років позбавлення волі – росЗМІ

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону визнав 61-річного мешканця Херсонської області Миколу Олійника винним у підготовці вбивства проросійського керівника адміністрації села Веселе в окупованій Запорізькій області.

Джерело: російське державне агентство "ТАСС", проєкт "Кавказ.Реалії"

Деталі: Повідомляється, що Миколу Олійника засудили до 14 років позбавлення волі. Перші три роки він має провести у в’язниці, а також сплатити штраф у розмірі 200 тисяч рублів.

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Дослівно: "Олійника засуджено за статтями про участь у терористичній організації та підготовку теракту, при цьому звинувачення в незаконному обігу зброї знято. Про яку "терористичну організацію" йдеться, не уточнюється".

Деталі: За версією російського слідства, Олійника нібито намагалася завербувати Служба безпеки України, яка передала йому автомат і боєприпаси для вбивства проросійського чиновника. За обвинуваченням, чоловік "чекав на слушну нагоду" для скоєння злочину, але був затриманий у жовтні 2023 року.

Сам Олійник стверджує, що не читав свідчення, які підписував, оскільки адвокат сказав йому, що там "все нормально".

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За даними організації "Меморіал", у чоловіка до затримання був діагностований рак шлунку, який вимагав спеціалізованого лікування. На початку 2022 року Олійник виїжджав до Запоріжжя для обстеження.

Під час судового процесу Олійник утримувався у СІЗО-1 Ростова-на-Дону, а потім був переведений у СІЗО-2 Таганрога – вважається одним із найжорстокіших ізоляторів у Росії, там утримують, зокрема, українських військовополонених та цивільних осіб.