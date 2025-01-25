Российский суд приговорил жителя Херсонщины к 14 годам лишения свободы – росСМИ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал 61-летнего жителя Херсонской области Николая Олейника виновным в подготовке убийства пророссийского руководителя администрации села Веселое в оккупированной Запорожской области.

Источник: российское государственное агентство "ТАСС", проект "Кавказ.Реалии"

Детали: Сообщается, что Николая Олейника приговорили к 14 годам лишения свободы. Первые три года он должен провести в тюрьме, а также уплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

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Дословно: "Олейник осужден по статьям об участии в террористической организации и подготовке теракта, при этом обвинение в незаконном обороте оружия снято. О какой "террористической организации" идет речь, не уточняется".

По версии российского следствия, Олейника якобы пыталась завербовать Служба безопасности Украины, которая передала ему автомат и боеприпасы для убийства пророссийского чиновника. По обвинению, мужчина "ждал удобного случая" для совершения преступления, но был задержан в октябре 2023 года.

Сам Олейник утверждает, что не читал показания, которые подписывал, поскольку адвокат сказал ему, что там "все нормально".

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По данным организации "Мемориал", у мужчины до задержания был диагностирован рак желудка, который требовал специализированного лечения. В начале 2022 года Олейник выезжал в Запорожье для обследования.

Во время судебного процесса Олейник содержался в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, а затем был переведен в СИЗО-2 Таганрога – считается одним из самых жестоких изоляторов в России, там содержатся, в частности, украинские военнопленные и гражданские лица.