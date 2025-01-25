Путін сигналізує росіянам, що не братиме участь у мирних переговорах у найближчому майбутньому – ISW

Правитель Росії Володимир Путін під час інтерв’ю на державному телебаченні заявив, що Росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах найближчим часом.

Джерело: ISW

Деталі: 24 січня, під час інтерв’ю кремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну. Основний акцент у виступі Путіна був спрямований на те, щоб дати зрозуміти російському суспільству, що війна триватиме. Він підкреслив, що Росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах у найближчому майбутньому, а агресія Росії проти України є частиною ширшого конфлікту між РФ і Заходом.

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Дослівно: "Путін, ймовірно, використовує інтерв'ю із Зарубіним на російському державному телебаченні, щоб дати сигнал російському суспільству, що Росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах у найближчому майбутньому і що війна навряд чи закінчиться найближчим часом".

Деталі: Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що цим інтерв’ю Путін також прагнув вплинути на російські еліти, які прагнуть завершення війни. Його меседж має переконати їх у тому, що жодних швидких шляхів досягнення миру не буде.

Ця заява вкотре демонструє незмінну позицію Путіна, який просуває наратив, що Україна є маріонеткою Заходу, а конфлікт є частиною глобального протистояння великих держав. Крім того, російський правитель вважає, що переговори щодо війни в Україні можуть бути досягнуті лише між США і Росією, без прямої участі України, пишуть у своєму звіті аналітики.

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Путін також вкотре поставив під сумнів легітимність Зеленського як чинного президента України.

Під час інтерв'ю Путін намагався позиціонувати себе як рівного Дональду Трампу, підкріплюючи своє давнє переконання, що Росія є великою державою-спадкоємицею Радянського Союзу.

Ключові висновки: