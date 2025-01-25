Путин сигнализирует россиянам, что не будет участвовать в мирных переговорах в ближайшем будущем – ISW
Правитель России Владимир Путин во время интервью на государственном телевидении заявил, что Россия вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшее время.
Источник: ISW
Детали: 24 января, во время интервью кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину. Основной акцент в выступлении Путина был направлен на то, чтобы дать понять российскому обществу, что война будет продолжаться. Он подчеркнул, что Россия вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшем будущем, а агрессия России против Украины является частью более широкого конфликта между Россией и Западом.
Дословно: "Путин, вероятно, использует интервью с Зарубиным на российском государственном телевидении, чтобы дать сигнал российскому обществу, что Россия вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшем будущем и что война вряд ли закончится в ближайшее время".
Детали: Аналитики Института изучения войны считают, что этим интервью Путин также стремился повлиять на российские элиты, которые стремятся к завершению войны. Его месседж должен убедить их в том, что никаких быстрых путей достижения мира не будет.
Это заявление в очередной раз демонстрирует неизменную позицию Путина, который продвигает нарратив, что Украина является марионеткой Запада, а конфликт является частью глобального противостояния великих держав. Кроме того, российский правитель считает, что переговоры по войне в Украине могут быть достигнуты только между США и Россией, без прямого участия Украины, пишут в своем отчете аналитики.
Путин также в очередной раз поставил под сомнение легитимность Зеленского как действующего президента Украины.
Во время интервью Путин пытался позиционировать себя как равного Дональду Трампу, подкрепляя свое давнее убеждение, что Россия является великой державой-наследницей Советского Союза.
Ключевые выводы:
- Правитель России Владимир Путин снова пытается скрыть свое нежелание участвовать в мирных переговорах с целью прекращения войны, обвиняя Украину в том, что она защищается от российского вторжения и незаконной аннексии украинской территории.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Путиным в сентябре 2022 года как прямой ответ на незаконную аннексию Путиным четырех областей на востоке и юге Украины и после месяцев переговоров, во время которых Россия продолжала требовать полной капитуляции Украины.
- Однако Зеленский последовательно сигнализировал о своей готовности вести переговоры с Россией и идти на определенные компромиссы ради достижения мира, даже после указа о запрете официальных переговоров с Путиным в 2022 году.
- Между тем Путин продолжает сигнализировать как своей внутренней, так и международной аудитории, что он не заинтересован в мире без выполнения всех его требований и остается сторонником полной капитуляции Украины.
- Путин пытается использовать указ 2022 года как прикрытие, чтобы скрыть свою незаинтересованность в переговорах и посеять раздор между Украиной и ее западными союзниками.
- Во время интервью Путин также пытался позиционировать себя как равного Дональду Трампу, укрепляя свое давнее убеждение, что Россия является великой державой-наследницей Советского Союза.
- Путин продемонстрировал свою обеспокоенность тем, как снижение цен на нефть повлияет на его внутреннюю стабильность и способность вести войну в Украине.
- Кремль пытается возобновить свою информационную кампанию, направленную на сдерживание США и других западных государств от предоставления дальнейшей военной помощи Украине.
- Кремль позиционирует новую Концепцию безопасности Союзного государства до 2025 года как полностью заменяющую оригинальную Концепцию безопасности 1999 года, подчеркивая, что это новое соглашение может быть более широким и будет способствовать дальнейшим усилиям Кремля по интеграции Беларуси.
- В ночь с 23 на 24 января украинские войска провели большую серию ударов с беспилотников по российским оборонным промышленным предприятиям и нефтеперерабатывающим заводам в рамках продолжающейся кампании, направленной на ослабление российского военного потенциала.
- Российские войска продвинулись вперед в Курской области и вблизи Часового Яра, Торецка, Покровска, Курахово и Великой Новоселки.
- Украинские войска восстановили утраченные позиции под Торецком.