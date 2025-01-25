Сенат США затвердив Піта Гегсета на посаду голови Пентагона
Субота, 25 січня 2025, 07:00
У пʼятницю ввечері, 24 січня, Сенат Сполучених Штатів затвердив Піта Гегсета на посаду міністра оборони. Рішення ухвалили з мінімальною перевагою завдяки вирішальному голосу віцепрезидента Джей Ді Венса.
Джерело: The Washington Post
Деталі: Голосування в Сенаті завершилося з результатом 50 на 50, оскільки три республіканці приєдналися до демократів і виступили проти кандидатури Гегсета. Вирішальний голос віддав віцепрезидент Джей Ді Венс, що дозволило затвердити кандидатуру.
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Дослівно: "Це вдруге в історії США, коли для затвердження чиновника Кабінету міністрів потрібен голос віцепрезидента, і республіканці аплодували, коли Венс увійшов до палати".
Передісторія:
- Напередодні, 23 січня, Американські сенатори на процедурному голосуванні з мінімальною перевагою підтримали призначення Піта Гегсета очільником Пентагону.
- Зауважимо, що іншого номінанта в адміністрацію президента США – державного секретаря Марко Рубіо, який до цього був сенатором від Флориди – його колеги підтримали одностайно.
- Кандидатура Піта Гегсета, ветерана війн в Іраку та Афганістані та ведучого Fox New, від початку оточувалась скандалами.
- Чоловіка звинувачували в домаганнях до жінок, надмірному вживанні алкоголю і фінансових зловживаннях. Сам Гегсет ці звинувачення заперечує, а Трамп висловлював йому підтримку