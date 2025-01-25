Сенат США затвердив Піта Гегсета на посаду голови Пентагона

У пʼятницю ввечері, 24 січня, Сенат Сполучених Штатів затвердив Піта Гегсета на посаду міністра оборони. Рішення ухвалили з мінімальною перевагою завдяки вирішальному голосу віцепрезидента Джей Ді Венса.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Голосування в Сенаті завершилося з результатом 50 на 50, оскільки три республіканці приєдналися до демократів і виступили проти кандидатури Гегсета. Вирішальний голос віддав віцепрезидент Джей Ді Венс, що дозволило затвердити кандидатуру.

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Дослівно: "Це вдруге в історії США, коли для затвердження чиновника Кабінету міністрів потрібен голос віцепрезидента, і республіканці аплодували, коли Венс увійшов до палати".

Передісторія: