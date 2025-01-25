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Сенат США утвердил Пита Хегсета на должность главы Пентагона

Иван ДьяконовСуббота, 25 января 2025, 07:00
Сенат США утвердил Пита Хегсета на должность главы Пентагона
Пит Хегсет. Фото: Getty Images

В пятницу вечером, 24 января, Сенат Соединенных Штатов утвердил Пита Хегсета на должность министра обороны. Решение приняли с минимальным перевесом благодаря решающему голосу вице-президента Джей Ди Вэнса.

Источник: The Washington Post

Детали: Голосование в Сенате завершилось с результатом 50 на 50, поскольку три республиканца присоединились к демократам и выступили против кандидатуры Хегсета. Решающий голос отдал вице-президент Джей Ди Вэнс, что позволило утвердить кандидатуру.

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Дословно: "Это второй раз в истории США, когда для утверждения чиновника Кабинета министров нужен голос вице-президента, и республиканцы аплодировали, когда Вэнс вошел в палату".

Предыстория:

  • Накануне, 23 января, американские сенаторы на процедурном голосовании с минимальным перевесом поддержали назначение Пита Хегсета главой Пентагона. 
  • Заметим, что другого номинанта в администрацию президента США – государственного секретаря Марко Рубио, который до этого был сенатором от Флориды – его коллеги поддержали единодушно.
  • Кандидатура Пита Хегсета, ветерана войн в Ираке и Афганистане и ведущего Fox New, изначально окружалась скандалами.
  • Мужчину обвиняли в домогательствах к женщинам, чрезмерном употреблении алкоголя и финансовых злоупотреблениях. Сам Хегсета эти обвинения отрицает, а Трамп выражал ему поддержку.

США
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