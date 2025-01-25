Сенат США утвердил Пита Хегсета на должность главы Пентагона

В пятницу вечером, 24 января, Сенат Соединенных Штатов утвердил Пита Хегсета на должность министра обороны. Решение приняли с минимальным перевесом благодаря решающему голосу вице-президента Джей Ди Вэнса.

Источник: The Washington Post

Детали: Голосование в Сенате завершилось с результатом 50 на 50, поскольку три республиканца присоединились к демократам и выступили против кандидатуры Хегсета. Решающий голос отдал вице-президент Джей Ди Вэнс, что позволило утвердить кандидатуру.

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Дословно: "Это второй раз в истории США, когда для утверждения чиновника Кабинета министров нужен голос вице-президента, и республиканцы аплодировали, когда Вэнс вошел в палату".

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