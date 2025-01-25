Трамп під час розмови з прем’єркою Данії "агресивно наполягав" на заволодінні Гренландією – ЗМІ

Американський президент Дональд Трамп під час телефонної розмови з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен заявив, що серйозно налаштований взяти Гренландію під контроль Вашингтона.

Джерело: Financial Times із посиланням на інформацію європейських посадовців, "Європейська правда"

Деталі: Відомо, що 45-хвилинна розмова відбулася минулого тижня, до інавгурації Трампа, тоді Білий дім її не коментував. Фредеріксен після розмови підкреслила, що острів, який є автономною територією Данії, не продається, зазначивши при цьому "великий інтерес" США до цієї території.

Реклама:

П'ятеро чинних та колишніх високопосадовців, які були проінформовані про цю розмову, сказали, що розмова пройшла дуже погано. Вони наголосили, що Трамп був агресивним і конфронтаційним після коментарів прем'єрки Данії щодо того, що острів не продається, попри її пропозицію про більшу співпрацю щодо військових баз і розробки корисних копалин.

"Це було жахливо", – сказав один із співрозмовників.

Інший зазначив, що Трамп був "дуже жорстким".

РЕКЛАМА:

"Це був холодний душ. Раніше було важко сприймати це серйозно. Але тепер я думаю, що це серйозно і потенційно дуже небезпечно", – зазначив він.

Газета зазначає, що у Європі багато хто сподівався, що слова Трампа про прагнення встановити контроль над Гренландією з міркувань "національної безпеки" були переговорним трюком, призначеним для посилення впливу на НАТО, Росію і Китай. Однак дзвінок із Фредеріксен "зруйнував ці надії".

"Наміри були дуже чіткими. Вони хочуть цього. Данці зараз перебувають у кризовому стані", – сказав один зі співрозмовників газети.

Інший співрозмовник зазначив, що "данці абсолютно налякані цим". За словами колишнього данського посадовця, під час розмови Трамп "погрожував конкретними заходами проти Данії, такими як цільові тарифи".

Водночас, як пише газета, офіс прем'єр-міністерки Данії заявив, що "не визнає інтерпретацію розмови, надану анонімними джерелами".

Зазначимо, про погрози тарифами розповідала й Фредеріксен. Після розмови зазначила, що Трамп не відмовився від своїх погроз ввести високі тарифи, якщо Данія не відмовиться від Гренландії.

Прем'єр-міністерка тоді не відповіла, чи пом'якшила розмова з Трампом кризу, яка, треба сказати, існує між Сполученими Штатами і Данією. Але вона підкреслила, що "ми перебуваємо в серйозній ситуації".

Трамп нещодавно повернувся до ідеї придбання стратегічно важливого і багатого на корисні копалини арктичного острова.

Цю ідею він висунув ще під час свого першого терміну, і назвав контроль США над островом, напівавтономною територією Данії, "абсолютною необхідністю".

Раніше обраний президент США також не виключав потенційного використання військових або економічних засобів для отримання контролю над Гренландією, хоча його віцепрезидент Джей Ді Венс відкинув таку можливість.

А 24 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен домовився із держсекретарем США Марко Рубіо обговорити пізніше питання арктичної безпеки, включно з Гренландією.

Читайте також: Непристойна пропозиція Трампа, або Чому Данія має зберегти контроль над Гренландією.