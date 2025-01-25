У Києві та низці областей оголошували загрозу балістики
Субота, 25 січня 2025, 18:36
У Києві та низці областей у суботу ввечері оголошено загрозу застосування балістичного озброєння.
Джерело: alerts.in.ua, Повітряні сили ЗСУ, керівник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram
Деталі: О 18:33 у столиці оголосили повітряну тривогу. Згодом тривогу оголосили ще в низці північних та центральних областей.
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Дослівно Повітряні сили: "Київська, Чернігівська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Кіровоградська області – ракетна небезпека!".
Деталі: Керівник КМВА Тимур Ткаченко заявив про загрозу балістичного озброєння.
О 18:40 тривогу в столиці було скасовано. Згодом її скасували також у більшості інших областей.