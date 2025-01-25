В Киеве и ряде областей объявляли угрозу баллистики

карта воздушных тревог по состоянию на 18:39, alerts.in.ua

В Киеве и ряде областей в субботу вечером объявлена угроза применения баллистического вооружения.

Источник: alerts.in.ua, Воздушные силы ВСУ, руководитель КГВА Тимур Ткаченко в Telegram

Детали: В 18:33 в столице объявили воздушную тревогу. Впоследствии тревогу объявили еще в ряде северных и центральных областей.

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Дословно Воздушные силы: "Киевская, Черниговская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Кировоградская области – ракетная опасность!".

Детали: Руководитель КГВА Тимур Ткаченко заявил об угрозе баллистического вооружения.

В 18:40 тревога в столице была отменена. Впоследствии ее отменили также в большинстве других областей.