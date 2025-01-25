Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве и ряде областей объявляли угрозу баллистики

Катерина ТищенкоСуббота, 25 января 2025, 18:36
В Киеве и ряде областей объявляли угрозу баллистики
карта воздушных тревог по состоянию на 18:39, alerts.in.ua

В Киеве и ряде областей в субботу вечером объявлена угроза применения баллистического вооружения.

Источник: alerts.in.ua, Воздушные силы ВСУ, руководитель КГВА Тимур Ткаченко в Telegram

Детали: В 18:33 в столице объявили воздушную тревогу. Впоследствии тревогу объявили еще в ряде северных и центральных областей.

Реклама:

Дословно Воздушные силы: "Киевская, Черниговская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Кировоградская области – ракетная опасность!".

Детали: Руководитель КГВА Тимур Ткаченко заявил об угрозе баллистического вооружения.

В 18:40 тревога в столице была отменена. Впоследствии ее отменили также в большинстве других областей. 

воздушная тревогаКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
МИД считает нелегитимными "выборы" в Беларуси: политическое шоу одного человека
Зеленский о мобилизации: Если половина армии пойдет домой, надо было в первый день сдаваться
видеоЭкс-главу Броварской РГА оштрафовали за пьяное ДТП с пострадавшими. Прокуратура подает апелляцию
Будут ли продавать Киево-Могилянскую академию? В МОН ответили
В ЕС официально приостановили безвиз для дипломатов и чиновников Грузии
ЕС согласовал продление санкций против РФ
Все новости...
воздушная тревога
Половина Украины "покраснела" от тревоги из-за угрозы баллистики
В Украине объявляли масштабную тревогу из-за угрозы баллистики
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу. Враг нанес удар по Сумской области
Последние новости
23:08
"Папа у нас – тыл". Как мама и дочь служат в бригаде "Хартия"
23:05
Дания на фоне заявлений Трампа инвестирует $2 млрд в оборону Арктики, включая Гренландию
22:41
ВСУ отбили 65 атак россиян на Покровском направлении – Генштаб
22:22
Послы G7 призвали разрешить ситуацию вокруг АОЗ и продолжить оборонные закупки
22:03
ТЦК удерживает руководителя производства тепловизионных камер для дронов
22:00
Как в мире празднуют Китайский Новый год: легенды и традиции
21:56
Трамп подпишет указ о создании "Железного купола" – СМИ
21:32
МИД считает нелегитимными "выборы" в Беларуси: политическое шоу одного человека
21:16
Работнице университета Карпенко-Карого, которая оправдывала притязания в вузе, объявили выговор
20:58
Сийярто рассказал, почему Венгрия поддержала продление санкций против России
Все новости...
Реклама:
Реклама: