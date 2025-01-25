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Суд зобов'язав Мінкульт повернути костел Святого Миколая римо-католикам

Катерина ТищенкоСубота, 25 січня 2025, 19:14
Суд зобов'язав Мінкульт повернути костел Святого Миколая римо-католикам
костел Святого Миколая, фото: Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві у Facebook

Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобов'язав Міністерство культури повернути костел Святого Миколая у Києві в користування парафії Римсько-Католицької церкви.

Джерело: сайт Римсько-Католицької церкви

Деталі: Зазначається, що 24 січня суд задовольнив позов громадської спілки "Свобода совісті" та постановив повернути будівлю костелу Святого Миколая у повноцінне користування релігійній громаді РКЦ.

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Дослівно: "Упродовж тривалого часу католицька громада України неодноразово зверталася до державних органів з вимогою повернути їм приміщення костелу Святого Миколая, що його понад сто років тому збудували католики.

У 2005 році указом президента України Віктора Ющенка було доручено уряду та місцевим органам влади вжити необхідних заходів для повернення костелу Святого Миколая громаді. Однак, незважаючи на чіткі інструкції, доручення залишалося досі невиконаним".

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церкваКиївМінкультурисуд
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