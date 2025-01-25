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Суд обязал Минкульт вернуть костел Святого Николая римо-католикам

Катерина ТищенкоСуббота, 25 января 2025, 19:14
Суд обязал Минкульт вернуть костел Святого Николая римо-католикам
костел Святого Николая, фото: Римско-католический приход св. Николая в Киеве в Facebook

Днепропетровский окружной административный суд обязал Министерство культуры вернуть костел Святого Николая в Киеве в пользование прихода Римско-Католической церкви.

Источник: сайт Римско-Католической церкви

Детали: Отмечается, что 24 января суд удовлетворил иск общественного союза "Свобода совести" и постановил вернуть здание костела Святого Николая в полноценное пользование религиозной общине РКЦ.

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Дословно: "На протяжении длительного времени католическая община Украины неоднократно обращалась в государственные органы с требованием вернуть им помещение костела Святого Николая, которое более ста лет назад построили католики.

В 2005 году указом президента Украины Виктора Ющенко было поручено правительству и местным органам власти принять необходимые меры для возвращения костела Святого Николая общине. Однако, несмотря на четкие инструкции, поручение оставалось до сих пор невыполненным".

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церковьКиевМинкультурысуд
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