На Покровському напрямку росіяни атакували пів сотні разів – Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 159 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку ворог здійснив 48 штурмових та наступальних дій.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Противник завдав 32 авіаційних ударів із застосуванням 59 КАБ, понад 650 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

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На Куп’янському напрямку противник 9 разів намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій поблизу Петропавлівки, Піщаного, Глушківки та Лозової.

28 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Твердохлібове, Новосергіївка, Шийківка, Нова Кругляківка, Дружелюбівка, Греківка, Першотравневе, Копанки, Новолюбівка, Макіївка, Зелена Долина та Торське. Оборонці відбили 24 атаки противника, чотири боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку українські воїни успішно відбили одну атаку противника в районі Верхньокам’янки.

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На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали 32 ворожих спроби просунутись вперед поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Ступочки, Предтечине та Біла Гора, наразі тривають сім боєзіткнень.

Ворог 9 разів намагався вклинитися в українську оборону на Торецькому напрямку в районі населеного пункту Торецьк.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 48 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Удачне, Новоолександрівка, Котлине, Богданівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли, Костянтинопільське та в напрямках Покровська, Відродження і Успенівки. Тридцять дев’ять атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще дев’ять боєзіткнень – тривають.

На Новопавлівському напрямку оборонці відбили 8 атак в районах населених пунктів Новосілка, Новодарівка, Костянтинопіль та Велика Новосілка.

На Оріхівському напрямку під ударами ворожих КАБ опинився населений пункт Мала Токмачка.

Двічі без успіху війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.

16 бойових зіткнень відбулось на Курському напрямку, два з яких тривають до цього часу. Протягом доби ворог здійснив 420 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню, завдав 25 авіаційних ударів, скинувши 42 керованих бомби.