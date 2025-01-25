На Покровском направлении россияне атаковали полсотни раз – Генштаб

С начала суток на фронте произошло 159 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении враг совершил 48 штурмовых и наступательных действий.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Противник нанес 32 авиационных удара с применением 59 УАБ, более 650 ударов дронами-камикадзе и совершил более 4 тысяч обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

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На Купянском направлении противник 9 раз пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций вблизи Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой.

28 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новосергиевка, Шийковка, Новая Кругляковка, Дружелюбовка, Грековка, Первомайское, Копанки, Новолюбовка, Макеевка, Зеленая Долина и Торское. Защитники отбили 24 атаки противника, четыре боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении украинские воины успешно отбили одну атаку противника в районе Верхнекаменки.

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На Краматорском направлении Силы обороны отражали 32 вражеских попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Новомарково, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Белая Гора, сейчас продолжаются семь боестолкновений.

Враг 9 раз пытался вклиниться в украинскую оборону на Торецком направлении в районе населенного пункта Торецк.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 48 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Проминь, Зеленое, Удачное, Новоалександровка, Котлино, Богдановка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы, Константинопольское и в направлениях Покровска, Возрождения и Успеновки. Тридцать девять атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще девять боестолкновений – продолжаются.

На Новопавловском направлении защитники отбили 8 атак в районах населенных пунктов Новоселка, Новодаровка, Константинополь и Великая Новоселка.

На Ореховском направлении под ударами вражеских КАБ оказался населенный пункт Малая Токмачка.

Дважды без успеха войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

16 боевых столкновений состоялось на Курском направлении, два из которых продолжаются до сих пор. В течение суток враг осуществил 420 артиллерийских обстрелов, в частности восемь – из реактивных систем залпового огня, нанес 25 авиационных ударов, сбросив 42 управляемых бомбы.