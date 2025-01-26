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Маск не отримав офіс поруч з Овальним кабінетом Трампа – ЗМІ

Іван Д'яконовНеділя, 26 січня 2025, 06:01
Маск не отримав офіс поруч з Овальним кабінетом Трампа – ЗМІ
Ілон Маск. Фото: Getty Images

Керівниця апарату президента США Сьюзі Вайлз відмовила мільярдеру і очільнику Міністерства ефективності уряду (DOGE) Ілону Маску у наданні постійного офісу в Західному крилі Білого дому, розмістивши його в будівлі неподалік.

Джерело: The Times

Деталі: За інформацією видання, Вайлз, яку в адміністрації Трампа називають "Крижаною леді", цього тижня здобула першу важливу перемогу, відмовивши Маску в розміщенні його кабінету у Західному крилі. 

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Вайлз, перша жінка-глава апарату президента, дала зрозуміти, що у найближчому оточенні Трампа будуть лише ті, хто готовий до співпраці та спільної роботи на досягнення спільних цілей.

"Будь-хто, від кого не можна розраховувати на зосередженість і співпрацю, не працюватиме в Західному крилі", – попередила Вайлз. Вона також наголосила, що не потерпить "зіркових амбіцій" і самостійної гри.

"Моя мета – створити ефективний та злагоджений робочий процес у Західному крилі. Це не місце для особистих амбіцій чи зіркових ігор", – наголосила Сьюзі Вайлз.

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Таке рішення, за даними видання, пов’язане зі спробами уникнути спекуляцій про те, що Маск може виступати у ролі "співпрезидента" або "справжнього віцепрезидента", враховуючи його схильність до створення інформаційних приводів та просування власних ініціатив.

Ілон Маск намагався отримати офіс поруч із Трампом, проте його команда працюватиме в адміністративній будівлі Ейзенхауера, що розташована на території Білого дому, але через дорогу від основного комплексу.

Крім того, вона наказала працівникам новоствореного DOGE звітували перед нею.

Дослівно: "Ніхто краще за Вайлз, з її багаторічним досвідом управління людьми з великим его, не знає, наскільки важко буде стримувати Маска, який продовжує часто відвідувати Західне крило. Однак її кроки цього тижня підтвердили її роль сторожа президента, навіть від найбагатшої людини світу, яка була всюдисущою поруч із Трампом після того, як він переїхав до Мар-а-Лаго наприкінці минулого року".

МаскСША
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