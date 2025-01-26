Маск не получил офис рядом с Овальным кабинетом Трампа – СМИ

Руководитель аппарата президента США Сьюзи Уайлз отказала миллиардеру и главе Министерства эффективности правительства (DOGE) Илону Маску в предоставлении постоянного офиса в Западном крыле Белого дома, разместив его в здании неподалеку.

Источник: The Times

Детали: По информации издания, Уайлз, которую в администрации Трампа называют "Ледяной леди", на этой неделе одержала первую важную победу, отказав Маску в размещении его кабинета в Западном крыле.

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Уайлз, первая женщина, возглавляющая аппарат президента, дала понять, что в ближайшем окружении Трампа будут только те, кто готов к сотрудничеству и совместной работе для достижения общих целей.

"Любой, от кого нельзя ожидать сосредоточенности и сотрудничества, не будет работать в Западном крыле", – предупредила Уайлз. Она также подчеркнула, что не потерпит "звездных амбиций" и самостоятельной игры.

"Моя цель – создать эффективный и слаженный рабочий процесс в Западном крыле. Это не место для личных амбиций или звездных игр", – подчеркнула Сьюзи Уайлз.

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Такое решение, по данным издания, связано с попытками избежать спекуляций о том, что Маск может выступать в роли "сопрезидента" или "настоящего вице-президента", учитывая его склонность к созданию информационных поводов и продвижению собственных инициатив.

Илон Маск пытался получить офис рядом с Трампом, однако его команда будет работать в административном здании Эйзенхауэра, расположенном на территории Белого дома, но через дорогу от основного комплекса.

Кроме того, Уайлз приказала работникам новосозданного DOGE отчитываться перед ней.

Дословно: "Никто лучше Уайлз, с ее многолетним опытом управления людьми с большим эго, не знает, насколько трудно будет сдерживать Маска, который продолжает часто посещать Западное крыло. Однако ее шаги на этой неделе подтвердили ее роль сторожа президента, даже от самого богатого человека мира, который был вездесущ рядом с Трампом после того, как Маск переехал в Мар-а-Лаго в конце прошлого года".