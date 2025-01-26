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Трамп про TikTok: Ухвалю рішення протягом наступних 30 днів

Іван Д'яконовНеділя, 26 січня 2025, 07:56
Трамп про TikTok: Ухвалю рішення протягом наступних 30 днів
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп повідомив, що веде переговори з кількома зацікавленими сторонами щодо можливого придбання TikTok. Очікується, що остаточне рішення буде прийнято протягом наступних 30 днів.

Джерело: Reuters 

Деталі: Трамп розповів журналістам на борту Air Force One під час польоту до Флориди, що отримав "великий інтерес" до TikTok з боку багатьох компаній. 

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"Я говорив з багатьма людьми про TikTok, і інтерес до TikTok дуже великий", – заявив Трамп. 

Хоча раніше обговорювалася можливість угоди з компанією Oracle, президент заявив, що наразі не спілкувався з її засновником Ларрі Еллісоном.

За інформацією Reuters, адміністрація Трампа працює над планом, який передбачає залучення американських інвесторів і передачу збору даних та оновлення програмного забезпечення під контроль Oracle. 

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За умовами обговорюваної угоди, ByteDance збереже частку в компанії, але збір даних і оновлення програмного забезпечення будуть здійснюватися під наглядом Oracle.

Серед потенційних інвесторів називають General Atlantic, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Sequoia Capital та Susquehanna International Group. Водночас джерела видання зазначають, що умови угоди залишаються мінливими, і точний обсяг переговорів ще не визначений.

Пряма мова Трампа: "Багато серйозних людей говорять зі мною про можливість купівлі TikTok. Я ухвалю рішення, ймовірно, протягом наступних 30 днів. Конгрес дав 90 днів. Якщо ми зможемо врятувати TikTok, я думаю, це буде добре".

Дослівно: "Інші претенденти на придбання TikTok, зокрема інвесторська група мільярдера Френка МакКорта та ютуб-зірка Джиммі Дональдсон (Mr. Beast), не беруть участі в переговорах з Oracle".

Передісторія:

  • 17 січня президент США Джо Байден вирішив не забороняти соціальну мережу TikTok, залишивши розв'язання цього питання своєму наступнику Дональду Трампу.
  • TikTok витратить $50 тисяч на святкову вечірку на честь інавгурації Дональда Трампа, щоб відзначити впливових осіб, які допомогли поширити його передвиборче послання, згідно з організатором заходу.
  • Китайські чиновники розглядають варіант, за яким Ілон Маск може придбати американські операції TikTok, якщо компанії не вдасться уникнути суперечливої заборони застосунку.
  • У США розглядають можливість заборони TikTok, якщо його материнська компанія ByteDance не продасть платформу. Тим часом американці, побоюючись заборони, починають активно переходити на інший китайський застосунок – RedNote.

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