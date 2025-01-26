Трамп о TikTok: Приму решение в течение следующих 30 дней

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ведет переговоры с несколькими заинтересованными сторонами относительно возможного приобретения TikTok. Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение следующих 30 дней.

Источник: Reuters

Детали: Трамп рассказал журналистам на борту Air Force One во время полета во Флориду, что получил "большой интерес" к TikTok со стороны многих компаний.

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"Я говорил со многими людьми о TikTok, и интерес к TikTok очень большой", - заявил Трамп.

Хотя ранее обсуждалась возможность сделки с компанией Oracle, президент заявил, что пока не общался с ее основателем Ларри Эллисоном.

По информации Reuters, администрация Трампа работает над планом, который предусматривает привлечение американских инвесторов и передачу сбора данных и обновления программного обеспечения под контроль Oracle.

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По условиям обсуждаемой сделки, ByteDance сохранит долю в компании, но сбор данных и обновление программного обеспечения будут осуществляться под надзором Oracle.

Среди потенциальных инвесторов называют General Atlantic, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Sequoia Capital и Susquehanna International Group. В то же время источники издания отмечают, что условия сделки остаются изменчивыми, и точный объем переговоров еще не определен.

Прямая речь Трампа: "Многие серьезные люди говорят со мной о возможности покупки TikTok. Я приму решение, вероятно, в течение следующих 30 дней. Конгресс дал 90 дней. Если мы сможем спасти TikTok, я думаю, это будет хорошо".

Дословно: "Другие претенденты на приобретение TikTok, в частности инвесторская группа миллиардера Фрэнка МакКорта и ютуб-звезда Джимми Дональдсон (Mr. Beast), не участвуют в переговорах с Oracle".

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