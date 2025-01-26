Білоруси "обирають" Лукашенка на сьомий термін

У Білорусі 26 січня відбуваються так звані "вибори" президента, на яких очікувано сьомий термін забезпечить собі Олександр Лукашенко.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Ці вибори стануть першими після того, як у серпні 2020 року в Білорусі розпочалися масові протести проти обрання Лукашенка під час голосування, яке було сфальсифіковано.

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Режим Лукашенка розпочав безпрецедентні репресії проти протестувальників, а західна міжнародна спільнота заявила про масштабні фальсифікації.

Відтоді у країні немає реальної опозиції та заблокована робота незалежних ЗМІ, опоненти режиму або ув’язнені, або перебувають в екзилі.

За даними Центральної виборчої комісії Білорусі, для участі в недільних виборах, крім Лукашенка, зареєстровано ще чотирьох кандидатів. І явка на достроковому голосуванні нібито вже встановила рекорд.

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В МЗС України заявили, що підстав називати голосування 26 січня в Білорусі "президентськими виборами" немає, а його результати відомі наперед.

Україна висловила солідарність з позицією держав-членів ЄС, США, Канади, Великої Британії та інших демократичних країн щодо відсутності наразі в Білорусі базових умов для проведення чесних і прозорих виборів відповідно до стандартів ОБСЄ.

Україна визнає Лукашенка союзником і співучасником Володимира Путіна в його війні.

Лідерка обʼєднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що так звані вибори президента Білорусі не можна назвати виборами, та закликала Захід не визнавати їх.

Дивіться також інтерв’ю "ЄвроПравди" зі Світланою Тихановською про війну, звільнення Білорусі, російську опозицію та захоплення Україною.