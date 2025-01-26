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Белорусы "избирают" Лукашенко на седьмой срок

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоВоскресенье, 26 января 2025, 08:42
Белорусы избирают Лукашенко на седьмой срок
фото: Getty Images

В Беларуси 26 января проходят так называемые "выборы" президента, на которых ожидаемо седьмой срок обеспечит себе Александр Лукашенко.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Эти выборы станут первыми после того, как в августе 2020 года в Беларуси начались массовые протесты против избрания Лукашенко во время голосования, которое было сфальсифицировано.

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Режим Лукашенко начал беспрецедентные репрессии против протестующих, а западное международное сообщество заявило о масштабных фальсификациях.

С тех пор в стране нет реальной оппозиции и заблокирована работа независимых СМИ, оппоненты режима или заключены в тюрьму, или находятся в изгнании.

По данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, для участия в воскресных выборах, кроме Лукашенко, зарегистрированы еще четыре кандидата. И явка на досрочном голосовании якобы уже установила рекорд.

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В МИД Украины заявили, что оснований называть голосование 26 января в Беларуси "президентскими выборами" нет, а его результаты известны заранее.

Украина выразила солидарность с позицией государств-членов ЕССША, Канады, Великобритании и других демократических стран об отсутствии сейчас в Беларуси базовых условий для проведения честных и прозрачных выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ.

Украина признает Лукашенко союзником и соучастником Владимира Путина в его войне.

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что так называемые выборы президента Беларуси нельзя назвать выборами, и призвала Запад не признавать их.

Смотрите также интервью "ЕвроПравды" со Светланой Тихановской о войне, освобождении Беларуси, российской оппозиции и захвате Украины.

БеларусьвиборыЛукашенко
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