"Може Саудівська Аравія": Трамп розмірковує над своїм першим закордонним візитом

Президент США Дональд Трамп висловився щодо свого першого закордонного візиту під час другого терміну, припустивши, що місцями призначення можуть стати Саудівська Аравія чи Велика Британія.

Джерело: CNN, "Європейська правда"

Деталі: Трамп говорив про це з журналістами у суботу на борту літака Air Force One.

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"Це може бути Саудівська Аравія. Це може бути Велика Британія. Традиційно це була Велика Британія. Але минулого разу я їздив до Саудівської Аравії, тому що вони погодилися купити американських товарів на 450 мільярдів доларів... Якби ця пропозиція була правильною, я б зробив це знову", – сказав він журналістам.

Трамп також заявив, що має намір поговорити з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером "протягом наступних 24 годин", і похвалив свого британського колегу.

Першим місцем, куди Трамп здійснив візит за кордон на посаді президента в 2017 році, став Ер-Ріяд, столиця Саудівської Аравії. Трамп завітав туди в рамках дев'ятиденного турне по п'яти країнах Близького Сходу і Європи.

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Тим часом, Данія і США погодились обговорити безпеку в Арктиці разом з Гренландією.

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