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"Може Саудівська Аравія": Трамп розмірковує над своїм першим закордонним візитом

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоНеділя, 26 січня 2025, 09:51
Може Саудівська Аравія: Трамп розмірковує над своїм першим закордонним візитом
фото: getty images

Президент США Дональд Трамп висловився щодо свого першого закордонного візиту під час другого терміну, припустивши, що місцями призначення можуть стати Саудівська Аравія чи Велика Британія.

Джерело: CNN, "Європейська правда"

Деталі: Трамп говорив про це з журналістами у суботу на борту літака Air Force One.

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"Це може бути Саудівська Аравія. Це може бути Велика Британія. Традиційно це була Велика Британія. Але минулого разу я їздив до Саудівської Аравії, тому що вони погодилися купити американських товарів на 450 мільярдів доларів... Якби ця пропозиція була правильною, я б зробив це знову", – сказав він журналістам.

Трамп також заявив, що має намір поговорити з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером "протягом наступних 24 годин", і похвалив свого британського колегу.

Першим місцем, куди Трамп здійснив візит за кордон на посаді президента в 2017 році, став Ер-Ріяд, столиця Саудівської Аравії. Трамп завітав туди в рамках дев'ятиденного турне по п'яти країнах Близького Сходу і Європи.

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Тим часом, Данія і США погодились обговорити безпеку в Арктиці разом з Гренландією.

Читайте також про те, як Трамп вже почав змінювати США і що може йому завадити.

Саудівська АравіяТрамп
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