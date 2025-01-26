"Может Саудовская Аравия": Трамп размышляет над своим первым зарубежным визитом

Президент США Дональд Трамп высказался относительно своего первого зарубежного визита во время второго срока, предположив, что местами назначения могут стать Саудовская Аравия или Великобритания.

Источник: CNN, "Европейская правда"

Детали: Трамп говорил об этом с журналистами в субботу на борту самолета Air Force One.

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"Это может быть Саудовская Аравия. Это может быть Великобритания. Традиционно это была Великобритания. Но в прошлый раз я ездил в Саудовскую Аравию, потому что они согласились купить американских товаров на 450 миллиардов долларов... Если бы это предложение было правильным, я бы сделал это снова", – сказал он журналистам.

Трамп также заявил, что намерен поговорить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером "в течение следующих 24 часов", и похвалил своего британского коллегу.

Первым местом, куда Трамп совершил визит за границу на посту президента в 2017 году, стал Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии. Трамп посетил его в рамках девятидневного турне по пяти странам Ближнего Востока и Европы.

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Тем временем, Дания и США согласились обсудить безопасность в Арктике вместе с Гренландией.

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