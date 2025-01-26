Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Может Саудовская Аравия": Трамп размышляет над своим первым зарубежным визитом

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоВоскресенье, 26 января 2025, 09:51
Может Саудовская Аравия: Трамп размышляет над своим первым зарубежным визитом
фото: getty images

Президент США Дональд Трамп высказался относительно своего первого зарубежного визита во время второго срока, предположив, что местами назначения могут стать Саудовская Аравия или Великобритания.

Источник: CNN, "Европейская правда"

Детали: Трамп говорил об этом с журналистами в субботу на борту самолета Air Force One.

Реклама:

"Это может быть Саудовская Аравия. Это может быть Великобритания. Традиционно это была Великобритания. Но в прошлый раз я ездил в Саудовскую Аравию, потому что они согласились купить американских товаров на 450 миллиардов долларов... Если бы это предложение было правильным, я бы сделал это снова", – сказал он журналистам.

Трамп также заявил, что намерен поговорить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером "в течение следующих 24 часов", и похвалил своего британского коллегу.

Первым местом, куда Трамп совершил визит за границу на посту президента в 2017 году, стал Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии. Трамп посетил его в рамках девятидневного турне по пяти странам Ближнего Востока и Европы.

РЕКЛАМА:

Тем временем, Дания и США согласились обсудить безопасность в Арктике вместе с Гренландией.

Читайте также о том, как Трамп уже начал менять США и что может ему помешать.

Саудовская АравияТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Интенсивность атак врага на фронте снижается – Deepstate
"За российский газ надо платить суверенитетом": Зеленский ответил на заявление Фицо
Зеленский: Путин снова подтвердил, что боится переговоров и делает все, чтобы затянуть войну
Фицо назвал Зеленского врагом Словакии из-за газовых проблем
Зеленский поручил отчитаться по приостановленным американским программам
В ОП анонсировали "предметные консультации" с США из-за заморозки грантов USAID
Все новости...
Саудовская Аравия
Зеленский готовится посетить Саудовскую Аравию
Кличко ждет предложение от Саудовской Аравии, или какие шансы опять увидеть Владимира в ринге
Саудовская Аравия оставит Россию без денег на войну, если обвалит цены на нефть – Politico
Последние новости
07:45
Вучич допускает внеочередные выборы после отставки премьера на фоне протестов
07:40
ВСУ за сутки отминусовали 1 670 оккупантов
07:12
видеоВ РФ сообщили об атаке беспилотников на Нижегородский НПЗ
06:51
видеоНа Аляске разбился истребитель F-35: пилот выжил
06:21
В Киеве обломки российского дрона упали вблизи станции метро
06:18
Испания выделит 10 млн евро на гуманитарную помощь Украине
05:54
ISW: Россия создает отдельные полки беспилотных систем для усиления армии
04:35
Еврокомиссия предлагает наложить пошлины на весь аграрный импорт из России и Беларуси
04:25
МИД Украины: Фицо отравился российской пропагандой
03:47
В Швеции произошло пять взрывов за день, премьер говорит о "внутреннем терроризме"
Все новости...
Реклама:
Реклама: