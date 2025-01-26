Турборежим Трампа, генерали за ґратами та жесть в АОЗ. Новий випуск УП Тиждень
Неділя, 26 січня 2025, 16:34
Дивіться у новому випуску:
- Гучний скандал між АОЗ та Міноборони: розірвані контракти, звинувачення та відставки – про все це поговорили з членом громадської антикорупційної ради Міноборони Юрієм Гудименком.
- Про арешт генералів Галушкіна та Горбенка і прорив росіян на Харківщині – поговорили з засновником DeepStateUA Романом Погорілим.
- Турборежим Трампа / Турборежим Зеленського
- Політичний дебют Сирського та ідеологічний дебют Маска
- Давос під знаком Трампа
- Право-лівий історичний казус Офісу Президента
- Штучний інтелект, біткоїни, СЗЧ та новий скандал довкола АОЗ