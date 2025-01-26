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Турборежим Трампа, генерали за ґратами та жесть в АОЗ. Новий випуск УП Тиждень

Українська правдаНеділя, 26 січня 2025, 16:34
Турборежим Трампа, генерали за ґратами та жесть в АОЗ. Новий випуск УП Тиждень

Дивіться у новому випуску:

  • Гучний скандал між АОЗ та Міноборони: розірвані контракти, звинувачення та відставки – про все це поговорили з членом громадської антикорупційної ради Міноборони Юрієм Гудименком.
  • Про арешт генералів Галушкіна та Горбенка і прорив росіян на Харківщині – поговорили з засновником DeepStateUA Романом Погорілим.
  • Турборежим Трампа / Турборежим Зеленського
  • Політичний дебют Сирського та ідеологічний дебют Маска
  • Давос під знаком Трампа
  • Право-лівий історичний казус Офісу Президента
  • Штучний інтелект, біткоїни, СЗЧ та новий скандал довкола АОЗ

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