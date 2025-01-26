Турборежим Трампа, генералы за решеткой и жесть в АОЗ. Новый выпуск УП Тиждень
Воскресенье, 26 января 2025, 16:34
Смотрите в новом выпуске:
- Громкий скандал между АОЗ и Минобороны: разорванные контракты, обвинения и отставки - обо всем этом поговорили с членом общественного антикоррупционного совета Минобороны Юрием Гудименко.
- Об аресте генералов Галушкина и Горбенко и прорыве россиян на Харьковщине - поговорили с основателем DeepStateUA Романом Погорелым.
- Турборежим Трампа / Турборежим Зеленского
- Политический дебют Сырского и идеологический дебют Маска
- Давос под знаком Трампа
- Право-левый исторический казус Офиса Президента
- Искусственный интеллект, биткоины, СЗЧ и новый скандал вокруг АОЗ