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Турборежим Трампа, генералы за решеткой и жесть в АОЗ. Новый выпуск УП Тиждень

Украинская правдаВоскресенье, 26 января 2025, 16:34
Турборежим Трампа, генералы за решеткой и жесть в АОЗ. Новый выпуск УП Тиждень

Смотрите в новом выпуске:

  • Громкий скандал между АОЗ и Минобороны: разорванные контракты, обвинения и отставки - обо всем этом поговорили с членом общественного антикоррупционного совета Минобороны Юрием Гудименко.
  • Об аресте генералов Галушкина и Горбенко и прорыве россиян на Харьковщине - поговорили с основателем DeepStateUA Романом Погорелым.
  • Турборежим Трампа / Турборежим Зеленского
  • Политический дебют Сырского и идеологический дебют Маска
  • Давос под знаком Трампа
  • Право-левый исторический казус Офиса Президента
  • Искусственный интеллект, биткоины, СЗЧ и новый скандал вокруг АОЗ

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