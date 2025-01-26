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У Балтійському морі пошкоджено латвійський підводний кабель: схоже на зовнішній вплив

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоНеділя, 26 січня 2025, 17:46
У Балтійському морі пошкоджено латвійський підводний кабель: схоже на зовнішній вплив
фото: Leta

У неділю вранці в Балтійському морі зазнав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телемовлення (LVRTC), центр заявив про зовнішній вплив.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію LSM

Деталі: Системою моніторингу було зафіксовано перебої в передачі даних на ділянці Вентспілс – Готланд. LVRTC продовжує надавати послуги передавання даних, використовуючи інші маршрути. 

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Утім, можливе уповільнення швидкості, хоча переважно це не зачіпає кінцевих користувачів у Латвії.

Разом із партнерами LVRTC провів перевірку та заміри в мережі з обладнання, встановленого у Вентспілсі. 

"На цей момент є підстави вважати, що кабель значно пошкоджений, і що пошкодження виникло через зовнішній вплив", – цитує представницю LVRTC Вінету Спругайне агентство LETA.

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LVRTC поінформував про подію відповідальні відомства. З огляду на те, що кабель лежить на глибині понад 50 метрів, конкретний вид пошкодження можна буде встановити тільки з початком ремонтних робіт.

Прем'єр-міністерка Евіка Сіліня у зв'язку з цією аварією скликала відповідальних міністрів і керівників служб. "Продовжуємо співпрацювати з НАТО і країнами регіону Балтійського моря, щоб з'ясувати обставини і розслідувати подію", – проінформувала вона.

Що передувало: 14 січня генсек НАТО Марк Рютте оголосив про запуск місії "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулюватиме у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури. 

Це відбулося після серії інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури у Балтиці та загроз, які становить "тіньовий флот" танкерів, що перевозять російську нафту. 

БалтіяЛатвіядиверсанти
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