У Балтійському морі пошкоджено латвійський підводний кабель: схоже на зовнішній вплив
У неділю вранці в Балтійському морі зазнав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо і телемовлення (LVRTC), центр заявив про зовнішній вплив.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію LSM
Деталі: Системою моніторингу було зафіксовано перебої в передачі даних на ділянці Вентспілс – Готланд. LVRTC продовжує надавати послуги передавання даних, використовуючи інші маршрути.
Утім, можливе уповільнення швидкості, хоча переважно це не зачіпає кінцевих користувачів у Латвії.
Разом із партнерами LVRTC провів перевірку та заміри в мережі з обладнання, встановленого у Вентспілсі.
"На цей момент є підстави вважати, що кабель значно пошкоджений, і що пошкодження виникло через зовнішній вплив", – цитує представницю LVRTC Вінету Спругайне агентство LETA.
LVRTC поінформував про подію відповідальні відомства. З огляду на те, що кабель лежить на глибині понад 50 метрів, конкретний вид пошкодження можна буде встановити тільки з початком ремонтних робіт.
Прем'єр-міністерка Евіка Сіліня у зв'язку з цією аварією скликала відповідальних міністрів і керівників служб. "Продовжуємо співпрацювати з НАТО і країнами регіону Балтійського моря, щоб з'ясувати обставини і розслідувати подію", – проінформувала вона.
Що передувало: 14 січня генсек НАТО Марк Рютте оголосив про запуск місії "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулюватиме у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.
Це відбулося після серії інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури у Балтиці та загроз, які становить "тіньовий флот" танкерів, що перевозять російську нафту.