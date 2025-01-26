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В Балтийском море поврежден латвийский подводный кабель: похоже на внешнее воздействие

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 января 2025, 17:46
В Балтийском море поврежден латвийский подводный кабель: похоже на внешнее воздействие
фото: Leta

В воскресенье утром в Балтийском море был поврежден подводный оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио и телевещания (LVRTC), центр заявил о внешнем воздействии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию LSM

Детали: Системой мониторинга были зафиксированы перебои в передаче данных на участке Вентспилс – Готланд. LVRTC продолжает предоставлять услуги передачи данных, используя другие маршруты.

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Впрочем, возможно замедление скорости, хотя в основном это не затрагивает конечных пользователей в Латвии.

Вместе с партнерами LVRTC провел проверку и замеры в сети с оборудования, установленного в Вентспилсе.

"На данный момент есть основания полагать, что кабель значительно поврежден, и что повреждение возникло из-за внешнего воздействия", – цитирует представительницу LVRTC Винету Спругайне агентство LETA.

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LVRTC проинформировал о происшествии ответственные ведомства. Учитывая то, что кабель лежит на глубине более 50 метров, конкретный вид повреждения можно будет установить только с началом ремонтных работ.

Премьер-министр Эвика Силиня в связи с этой аварией созвала ответственных министров и руководителей служб. "Продолжаем сотрудничать с НАТО и странами региона Балтийского моря, чтобы выяснить обстоятельства и расследовать происшествие", – проинформировала она.

Что предшествовало: 14 января генсек НАТО Марк Рютте объявил о запуске миссии "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая будет патрулировать в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.

Это произошло после серии инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры в Балтике и угроз, которые представляет "теневой флот" танкеров, перевозящих российскую нефть.

БалтияЛатвиядиверсанты
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