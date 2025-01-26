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В Україні в понеділок "весна" до +14°

Катерина ТищенкоНеділя, 26 січня 2025, 19:25
В Україні в понеділок весна до +14°
ілюстративне фото Pixabay

У понеділок 27 січня у південно-східній частині України вночі та вранці місцями туман, температура вдень у Прикарпатті та в Криму підніметься до 9-14°, на Київщині до 10° тепла.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

 

Деталі: В Україні хмарно з проясненнями. Без опадів. У південно-східній частині вночі та вранці місцями туман.

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Вітер південний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°, на Прикарпатті та в Криму 9-14°; у східних областях та в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві та області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

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Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°.

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