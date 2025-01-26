В Украине в понедельник "весна" до +14°

В понедельник 27 января в юго-восточной части Украины ночью и утром местами туман, температура днем в Прикарпатье и в Крыму поднимется до 9-14°, в Киевской области до 10° тепла.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Детали: В Украине облачно с прояснениями. Без осадков. В юго-восточной части ночью и утром местами туман.

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Ветер южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10°, на Прикарпатье и в Крыму 9-14°; в восточных областях и в Карпатах ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве и области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.

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Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10°; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.