Колумбія не прийняла депортаційні рейси з США, Трамп запровадив жорсткі заходи у відповідь

Колумбія відмовилася прийняти два депортаційні рейси з мігрантами зі Сполучених Штатів, президент США Дональд Трамп доручив вжити заходів у відповідь.

Джерело: Reuters

Деталі: Трамп заявив у неділю, що запровадить заходи у відповідь проти Колумбії, включаючи тарифи, санкції та заборони на в'їзд, після того, як південноамериканська країна не прийняла два американські військові літаки з мігрантами, яких депортували в рамках імміграційної кампанії Трампа.

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Трамп заявив, що дії президента Колумбії Густаво Петро поставили під загрозу національну безпеку США, і доручив своїй адміністрації вжити заходів у відповідь.

Вони включають введення 25% тарифів на всі товари, що надходять до США, які через тиждень зростуть до 50%; заборону на в'їзд і анулювання віз колумбійським урядовцям та їхнім союзникам; повне введення надзвичайних казначейських, банківських і фінансових санкцій, а також посилення прикордонних перевірок громадян Колумбії.

"Ці заходи – лише початок. Ми не дозволимо колумбійському уряду порушувати свої юридичні зобов'язання щодо прийняття і повернення злочинців, яких вони змусили прибути до Сполучених Штатів!", – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

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Відмова Колумбії прийняти літаки – це вже другий випадок, коли латиноамериканська країна відмовляється приймати американські військові депортаційні рейси. Минулого тижня Мексика також відмовила американському військовому літаку в дозволі на посадку з мігрантами.

Президент Колумбії Густаво Петро засудив практику депортацій, заявивши, що до мігрантів ставляться як до злочинців. У своєму дописі на соціальній платформі X Петро заявив, що Колумбія вітатиме депортованих мігрантів на батьківщині цивільними літаками, зазначивши, що до них слід ставитися з гідністю і повагою.

Крім того, Міністерство закордонних справ Бразилії пізно ввечері в суботу засудило "принизливе поводження" з бразильцями після того, як мігрантів закували в наручники на комерційному депортаційному рейсі. Після прибуття деякі пасажири також повідомили про погане поводження під час польоту.