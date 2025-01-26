Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Колумбія не прийняла депортаційні рейси з США, Трамп запровадив жорсткі заходи у відповідь

Катерина ТищенкоНеділя, 26 січня 2025, 21:16
Колумбія не прийняла депортаційні рейси з США, Трамп запровадив жорсткі заходи у відповідь
Дональд Трамп, фото Getty Images

Колумбія відмовилася прийняти два депортаційні рейси з мігрантами зі Сполучених Штатів, президент США Дональд Трамп доручив вжити заходів у відповідь.

Джерело: Reuters

Деталі: Трамп заявив у неділю, що запровадить заходи у відповідь проти Колумбії, включаючи тарифи, санкції та заборони на в'їзд, після того, як південноамериканська країна не прийняла два американські військові літаки з мігрантами, яких депортували в рамках імміграційної кампанії Трампа.

Реклама:

Трамп заявив, що дії президента Колумбії Густаво Петро поставили під загрозу національну безпеку США, і доручив своїй адміністрації вжити заходів у відповідь.

Вони включають введення 25% тарифів на всі товари, що надходять до США, які через тиждень зростуть до 50%; заборону на в'їзд і анулювання віз колумбійським урядовцям та їхнім союзникам; повне введення надзвичайних казначейських, банківських і фінансових санкцій, а також посилення прикордонних перевірок громадян Колумбії.

"Ці заходи – лише початок. Ми не дозволимо колумбійському уряду порушувати свої юридичні зобов'язання щодо прийняття і повернення злочинців, яких вони змусили прибути до Сполучених Штатів!", – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

РЕКЛАМА:

Відмова Колумбії прийняти літаки – це вже другий випадок, коли латиноамериканська країна відмовляється приймати американські військові депортаційні рейси. Минулого тижня Мексика також відмовила американському військовому літаку в дозволі на посадку з мігрантами.

Президент Колумбії Густаво Петро засудив практику депортацій, заявивши, що до мігрантів ставляться як до злочинців. У своєму дописі на соціальній платформі X Петро заявив, що Колумбія вітатиме депортованих мігрантів на батьківщині цивільними літаками, зазначивши, що до них слід ставитися з гідністю і повагою.

Крім того, Міністерство закордонних справ Бразилії пізно ввечері в суботу засудило "принизливе поводження" з бразильцями після того, як мігрантів закували в наручники на комерційному депортаційному рейсі. Після прибуття деякі пасажири також повідомили про погане поводження під час польоту.

СШАТрампміграціядепортація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У США призупинили програму для українських біженців
В ніч на 28 січня Росія випустила 100 дронів: наслідки атаки ліквідовують у 7 областях
фото Російська дронова атака: на Київщині пошкоджений музей ретро-машин, будинки і авто
У Києві демонтували пам’ятник Павлову
МЗС вважає нелегітимними "вибори" в Білорусі: політичне шоу однієї людини
Зеленський про мобілізацію: Якщо половина армії піде додому, треба було у перший день здаватись
Усі новини...
США
Білий дім: Колумбія погодилася приймати депортованих мігрантів зі США
Білорусь у день "виборів" звільнила з в'язниці громадянку США
ЗМІ: Арахамія був у Капітолії на інавгурації Трампа
Останні новини
10:53
В Україні побито рекорд за кількістю ДТП. Серед причин вживання наркотичних засобів та безкарність
10:48
У США призупинили програму для українських біженців
10:39
фотоССО захопили важливі трофеї ворога на Курщині
10:33
Мера Ірпеня відсторонили від посади на 2 місяці
10:23
Посол Ізраїлю не підтвердив інформацію МЗС про передачу трофейної російської зброї Україні
10:18
Ціни на нафту зросли: погіршилися прогнози попиту
10:05
Співочі птахи гинуть через пестициди, які містяться в засобах проти бліх – дослідження
10:04
текстХто сіє вітер. З чого виник найбільший скандал в закупівлях зброї і що буде з Умєровим, Безруковою та іншими
10:00
Угорська MOL хоче укласти контракт для постачання газу в Придністров'я
09:59
В ніч на 28 січня Росія випустила 100 дронів: наслідки атаки ліквідовують у 7 областях
Усі новини...
Реклама:
Реклама: