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Колумбия не приняла депортационные рейсы из США, Трамп ввел жесткие ответные меры

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 января 2025, 21:16
Колумбия не приняла депортационные рейсы из США, Трамп ввел жесткие ответные меры
Дональд Трамп, фото Getty Images

Колумбия отказалась принять два депортационных рейса с мигрантами из Соединенных Штатов, президент США Дональд Трамп поручил принять ответные меры.

Источник: Reuters

Детали: Трамп заявил в воскресенье, что введет ответные меры против Колумбии, включая тарифы, санкции и запреты на въезд, после того, как южноамериканская страна не приняла два американских военных самолета с мигрантами, которых депортировали в рамках иммиграционной кампании Трампа.

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Трамп заявил, что действия президента Колумбии Густаво Петро поставили под угрозу национальную безопасность США, и поручил своей администрации принять ответные меры.

Они включают введение 25% тарифов на все товары, поступающие в США, которые через неделю вырастут до 50%; запрет на въезд и аннулирование виз колумбийским чиновникам и их союзникам; полное введение чрезвычайных казначейских, банковских и финансовых санкций, а также усиление пограничных проверок граждан Колумбии.

"Эти меры – только начало. Мы не позволим колумбийскому правительству нарушать свои юридические обязательства по принятию и возвращению преступников, которых они заставили прибыть в Соединенные Штаты!", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

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Отказ Колумбии принять самолеты – это уже второй случай, когда латиноамериканская страна отказывается принимать американские военные депортационные рейсы. На прошлой неделе Мексика также отказала американскому военному самолету в разрешении на посадку с мигрантами.

Президент Колумбии Густаво Петро осудил практику депортаций, заявив, что к мигрантам относятся как к преступникам. В своем посте на социальной платформе X Петро заявил, что Колумбия будет приветствовать депортированных мигрантов на родине гражданскими самолетами, отметив, что к ним следует относиться с достоинством и уважением.

Кроме того, Министерство иностранных дел Бразилии поздно вечером в субботу осудило "унизительное обращение" с бразильцами после того, как мигрантов заковали в наручники на коммерческом депортационном рейсе. По прибытии некоторые пассажиры также сообщили о плохом обращении во время полета.

СШАТрампмиграциядепортация
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