На Львівщині легковик зіткнувся з маршруткою: 4 загиблих
Неділя, 26 січня 2025, 22:14
Внаслідок ДТП на автодорозі Київ-Чоп на Львівщині у неділю загинули четверо осіб.
Джерело: поліція Львівської області
Деталі: ДТП сталася 26 січня о 16.50 на автодорозі Київ-Чоп у межах села Тухолька Стрийського району.
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Попередньо встановлено, що водій легкового автомобіля Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом ЗАЗ.
Внаслідок ДТП загинув водій та троє пасажирів легковика. До лікарні доставлені водій та один з пасажирів автобуса.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації.