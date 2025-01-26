На Львівщині легковик зіткнувся з маршруткою: 4 загиблих

Внаслідок ДТП на автодорозі Київ-Чоп на Львівщині у неділю загинули четверо осіб.

Джерело: поліція Львівської області

Деталі: ДТП сталася 26 січня о 16.50 на автодорозі Київ-Чоп у межах села Тухолька Стрийського району.

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Попередньо встановлено, що водій легкового автомобіля Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом ЗАЗ.

Внаслідок ДТП загинув водій та троє пасажирів легковика. До лікарні доставлені водій та один з пасажирів автобуса.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації.