На Львовщине легковушка столкнулась с маршруткой: 4 погибших
Воскресенье, 26 января 2025, 22:14
В результате ДТП на автодороге Киев-Чоп на Львовщине в воскресенье погибли четыре человека.
Источник: полиция Львовской области
Детали: ДТП произошло 26 января в 16.50 на автодороге Киев-Чоп в пределах села Тухолька Стрыйского района.
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Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ЗАЗ.
В результате ДТП погиб водитель и трое пассажиров легковушки. В больницу доставлены водитель и один из пассажиров автобуса.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации.