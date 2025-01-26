Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Львовщине легковушка столкнулась с маршруткой: 4 погибших

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 января 2025, 22:14
На Львовщине легковушка столкнулась с маршруткой: 4 погибших
ДТП на Львовщине, фото областной полиции

В результате ДТП на автодороге Киев-Чоп на Львовщине в воскресенье погибли четыре человека.

Источник: полиция Львовской области

 

Детали: ДТП произошло 26 января в 16.50 на автодороге Киев-Чоп в пределах села Тухолька Стрыйского района.

Реклама:

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ЗАЗ.

В результате ДТП погиб водитель и трое пассажиров легковушки. В больницу доставлены водитель и один из пассажиров автобуса.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации.

ЛьвовщинаДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Киеве демонтировали памятник Павлову
МИД считает нелегитимными "выборы" в Беларуси: политическое шоу одного человека
Зеленский о мобилизации: Если половина армии пойдет домой, надо было в первый день сдаваться
видеоЭкс-главу Броварской РГА оштрафовали за пьяное ДТП с пострадавшими. Прокуратура подает апелляцию
Будут ли продавать Киево-Могилянскую академию? В МОН ответили
В ЕС официально приостановили безвиз для дипломатов и чиновников Грузии
Все новости...
Львовщина
Ракетный удар России: на Львовщине есть попадания в объекты критической инфраструктуры
"Доллары в унитазе": задержан депутат и помощник мэра, выманивавшие деньги у бизнесмена
Суд арестовал водителя и пассажира BMW, причастных к смертельному ДТП под Львовом с 7 жертвами
Последние новости
00:58
На Киевщине силы ПВО работают по вражеским дронам
00:42
ОбновленоМэр Харькова сообщил о прилете и масштабном пожаре в одном из районов города
00:30
В Бельгии предпримут последнюю попытку для формирования коалиционного правительства
00:08
В Сумах прогремела серия взрывов – СМИ
23:57
Новости экономики 27 января: продление санкций, средства от вылова рыбы, рост госдолга
23:46
Бизнес-омбудсмен рассказал, как преодолеть коррупцию на таможне
23:29
В Киеве демонтировали памятник Павлову
23:08
"Папа у нас – тыл". Как мама и дочь служат в бригаде "Хартия"
23:05
Дания на фоне заявлений Трампа инвестирует $2 млрд в оборону Арктики, включая Гренландию
22:41
ВСУ отбили 65 атак россиян на Покровском направлении – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: