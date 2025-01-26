На Львовщине легковушка столкнулась с маршруткой: 4 погибших

В результате ДТП на автодороге Киев-Чоп на Львовщине в воскресенье погибли четыре человека.

Источник: полиция Львовской области

Детали: ДТП произошло 26 января в 16.50 на автодороге Киев-Чоп в пределах села Тухолька Стрыйского района.

Реклама:

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ЗАЗ.

В результате ДТП погиб водитель и трое пассажиров легковушки. В больницу доставлены водитель и один из пассажиров автобуса.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации.