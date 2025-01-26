Білорусь у день "виборів" звільнила з в'язниці громадянку США

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив 26 січня, що американська громадянка Анастасія Нуфер була звільнена з білоруської в'язниці.

Джерело: Радіо Свобода, Рубіо в соцмережі Х

Пряма мова Рубіо: "Завдяки лідерству президента США (Дональда Трампа – ред.) Білорусь щойно в односторонньому порядку звільнила невинну американку Анастасію Нуфер, яка була захоплена за часів Джо Байдена".

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Деталі: Радіо Свобода зазначає, що подробиці затримання Нуфер залишаються незрозумілими, а її ім'я раніше не згадувалося в публічній площині. Мінськ ніколи не розкривав її імені, а Вашингтон не оприлюднює імена затриманих американців за кордоном без згоди їхніх родин.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка проживає в Литві, привітала звільнення Нуфер і підкреслила важке становище політичних в'язнів у Білорусі за часів авторитарного правління Олександра Лукашенка.

Що передувало: 26 січня в Білорусі пройшли "вибори" президента, які в Єврокомісії назвали фіктивними й нелегітимними. Білоруське державне агентство БЕЛТА поширило дані екзитполу, який очікувано віддає Олександру Лукашенку перемогу із понад 87% голосів.