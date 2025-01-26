Беларусь в день "выборов" освободила из тюрьмы гражданку США

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил 26 января, что американская гражданка Анастасия Нуфер была освобождена из белорусской тюрьмы.

Источник: Радио Свобода, Рубио в соцсети Х

Прямая речь Рубио: "Благодаря лидерству президента США (Дональда Трампа – ред.) Беларусь только что в одностороннем порядке освободила невинную американку Анастасию Нуфер, которая была захвачена во времена Джо Байдена".

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Детали: Радио Свобода отмечает, что подробности задержания Нуфер остаются непонятными, а ее имя ранее не упоминалось в публичной плоскости. Минск никогда не раскрывал ее имени, а Вашингтон не обнародует имена задержанных американцев за рубежом без согласия их семей.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, проживающая в Литве, приветствовала освобождение Нуфер и подчеркнула тяжелое положение политических заключенных в Беларуси во времена авторитарного правления Александра Лукашенко.

Что предшествовало: 26 января в Беларуси прошли "выборы" президента, которые в Еврокомиссии назвали фиктивными и нелегитимными. Белорусское государственное агентство БЕЛТА распространило данные экзитпола, который ожидаемо отдает Александру Лукашенко победу с более чем 87% голосов.