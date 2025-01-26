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Беларусь в день "выборов" освободила из тюрьмы гражданку США

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 января 2025, 23:19
Беларусь в день выборов освободила из тюрьмы гражданку США
Александр Лукашенко, фото Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил 26 января, что американская гражданка Анастасия Нуфер была освобождена из белорусской тюрьмы.

Источник: Радио Свобода, Рубио в соцсети Х

Прямая речь Рубио: "Благодаря лидерству президента США (Дональда Трампа – ред.) Беларусь только что в одностороннем порядке освободила невинную американку Анастасию Нуфер, которая была захвачена во времена Джо Байдена".

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Детали: Радио Свобода отмечает, что подробности задержания Нуфер остаются непонятными, а ее имя ранее не упоминалось в публичной плоскости. Минск никогда не раскрывал ее имени, а Вашингтон не обнародует имена задержанных американцев за рубежом без согласия их семей.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, проживающая в Литве, приветствовала освобождение Нуфер и подчеркнула тяжелое положение политических заключенных в Беларуси во времена авторитарного правления Александра Лукашенко.

Что предшествовало: 26 января в Беларуси прошли "выборы" президента, которые в Еврокомиссии назвали фиктивными и нелегитимными. Белорусское государственное агентство БЕЛТА распространило данные экзитпола, который ожидаемо отдает Александру Лукашенко победу с более чем 87% голосов.

БеларусьСША
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