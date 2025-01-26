Посадовець СБУ збив дитину у Василькові, його арештували

Внаслідок ДТП за участі співробітника Центрального управління СБУ у Василькові на Київщині 23 січня було травмовано неповнолітнього, посадовця арештували.

Джерело: пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді"

Дослівно СБУ: "23-го січня у м. Васильків Київської області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі співробітника Центрального управління СБУ.

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У результаті був травмований неповнолітній пішохід, його оперативно було доправлено до НДСЛ "Охматдит". Потерпілому надана уся необхідна медична допомога, він перебуває у задовільному стані.

За фактом ДТП співробітники ДБР і Національної поліції відкрили кримінальне провадження.

Посадовцю Служби безпеки вже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою".

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Деталі: СБУ заявила, що "вважає такі дії співробітника неприпустимими, сприяє об’єктивному розслідуванню та надає всебічну допомогу правоохоронцям".