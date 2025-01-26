Посадовець СБУ збив дитину у Василькові, його арештували
Внаслідок ДТП за участі співробітника Центрального управління СБУ у Василькові на Київщині 23 січня було травмовано неповнолітнього, посадовця арештували.
Джерело: пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді"
Дослівно СБУ: "23-го січня у м. Васильків Київської області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі співробітника Центрального управління СБУ.
У результаті був травмований неповнолітній пішохід, його оперативно було доправлено до НДСЛ "Охматдит". Потерпілому надана уся необхідна медична допомога, він перебуває у задовільному стані.
За фактом ДТП співробітники ДБР і Національної поліції відкрили кримінальне провадження.
Посадовцю Служби безпеки вже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою".
Деталі: СБУ заявила, що "вважає такі дії співробітника неприпустимими, сприяє об’єктивному розслідуванню та надає всебічну допомогу правоохоронцям".