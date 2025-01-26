Чиновник СБУ сбил ребенка в Василькове, его арестовали
В результате ДТП с участием сотрудника Центрального управления СБУ в Василькове 23 января был травмирован несовершеннолетний, чиновника арестовали.
Источник: пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде"
Дословно СБУ: "23-го января в г. Васильков Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника Центрального управления СБУ.
В результате был травмирован несовершеннолетний пешеход, он оперативно был доставлен в НДСБ "Охматдет". Пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь, он находится в удовлетворительном состоянии.
По факту ДТП сотрудники ГБР и Национальной полиции открыли уголовное производство.
Должностному лицу Службы безопасности уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей".
Детали: СБУ заявила, что "считает такие действия сотрудника недопустимыми, способствует объективному расследованию и оказывает всестороннюю помощь правоохранителям".