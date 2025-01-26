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Чиновник СБУ сбил ребенка в Василькове, его арестовали

Катерина Тищенко, Валентина РоманенкоВоскресенье, 26 января 2025, 23:51
Чиновник СБУ сбил ребенка в Василькове, его арестовали
иллюстративное фото СБУ

В результате ДТП с участием сотрудника Центрального управления СБУ в Василькове 23 января был травмирован несовершеннолетний, чиновника арестовали.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде"

Дословно СБУ: "23-го января в г. Васильков Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника Центрального управления СБУ.

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В результате был травмирован несовершеннолетний пешеход, он оперативно был доставлен в НДСБ "Охматдет". Пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь, он находится в удовлетворительном состоянии.

По факту ДТП сотрудники ГБР и Национальной полиции открыли уголовное производство.

Должностному лицу Службы безопасности уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей".

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Детали: СБУ заявила, что "считает такие действия сотрудника недопустимыми, способствует объективному расследованию и оказывает всестороннюю помощь правоохранителям".

СБУДТПдетиКиевская область
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