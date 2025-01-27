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Трамп і прем'єр Британії провели телефонну розмову

Ольга Глущенко Понеділок, 27 січня 2025, 05:06
Трамп і прем'єр Британії провели телефонну розмову
фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову і домовилися про зустріч найближчим часомю.

Джерело: сайт уряду Британії

Деталі: У повідомленні зазначається, що Трамп на початку розмови висловив співчуття Стармеру у зв'язку зі смертю його брата. Прем'єр Британії подякував Трампу і привітав його з інавгурацією.

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Стармер віддав належне ролі Трампа у забезпеченні припинення вогню та звільнення заручників у Газі.

Вони обговорили важливість спільної роботи заради безпеки на Близькому Сході.

Крім того, сторони обговорили питання торгівлі та економіки.

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Стармер при цьому розповів про те, як Британія дерегулює економіку для стимулювання зростання.

Лідери країн "підкреслили важливість тісних і теплих зв'язків між Великою Британією і США".

У повідомленні додають, що співрозмовники "домовилися зустрітися незабаром і з нетерпінням чекають на подальші обговорення".

Що передувало: Трамп висловився щодо свого першого закордонного візиту під час другого терміну, припустивши, що місцями призначення можуть стати Саудівська Аравія чи Велика Британія.

ТрампВелика Британія
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