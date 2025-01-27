Трамп і прем'єр Британії провели телефонну розмову
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову і домовилися про зустріч найближчим часомю.
Джерело: сайт уряду Британії
Деталі: У повідомленні зазначається, що Трамп на початку розмови висловив співчуття Стармеру у зв'язку зі смертю його брата. Прем'єр Британії подякував Трампу і привітав його з інавгурацією.
Стармер віддав належне ролі Трампа у забезпеченні припинення вогню та звільнення заручників у Газі.
Вони обговорили важливість спільної роботи заради безпеки на Близькому Сході.
Крім того, сторони обговорили питання торгівлі та економіки.
Стармер при цьому розповів про те, як Британія дерегулює економіку для стимулювання зростання.
Лідери країн "підкреслили важливість тісних і теплих зв'язків між Великою Британією і США".
У повідомленні додають, що співрозмовники "домовилися зустрітися незабаром і з нетерпінням чекають на подальші обговорення".
Що передувало: Трамп висловився щодо свого першого закордонного візиту під час другого терміну, припустивши, що місцями призначення можуть стати Саудівська Аравія чи Велика Британія.