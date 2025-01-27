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Трамп и премьер Британии провели телефонный разговор

Ольга ГлущенкоПонедельник, 27 января 2025, 05:06
Трамп и премьер Британии провели телефонный разговор
фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор и договорились о встрече в ближайшее время.

Источник: сайт правительства Британии

Детали: В сообщении отмечается, что Трамп в начале разговора выразил соболезнования Стармеру в связи со смертью его брата. Премьер Британии поблагодарил Трампа и поздравил его с инаугурацией.

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Стармер отдал должное роли Трампа в обеспечении прекращения огня и освобождении заложников в Газе.

Они обсудили важность совместной работы ради безопасности на Ближнем Востоке.

Кроме того, стороны обсудили вопросы торговли и экономики.

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Стармер при этом рассказал о том, как Британия дерегулирует экономику для стимулирования роста.

Лидеры стран "подчеркнули важность тесных и теплых связей между Великобританией и США".

В сообщении добавляют, что собеседники "договорились встретиться вскоре и с нетерпением ждут дальнейших обсуждений".

Что предшествовало: Трамп высказался относительно своего первого зарубежного визита во время второго срока, предположив, что местами назначения могут стать Саудовская Аравия или Великобритания.

ТрампВеликобритания
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