Трамп и премьер Британии провели телефонный разговор
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор и договорились о встрече в ближайшее время.
Источник: сайт правительства Британии
Детали: В сообщении отмечается, что Трамп в начале разговора выразил соболезнования Стармеру в связи со смертью его брата. Премьер Британии поблагодарил Трампа и поздравил его с инаугурацией.
Стармер отдал должное роли Трампа в обеспечении прекращения огня и освобождении заложников в Газе.
Они обсудили важность совместной работы ради безопасности на Ближнем Востоке.
Кроме того, стороны обсудили вопросы торговли и экономики.
Стармер при этом рассказал о том, как Британия дерегулирует экономику для стимулирования роста.
Лидеры стран "подчеркнули важность тесных и теплых связей между Великобританией и США".
В сообщении добавляют, что собеседники "договорились встретиться вскоре и с нетерпением ждут дальнейших обсуждений".
Что предшествовало: Трамп высказался относительно своего первого зарубежного визита во время второго срока, предположив, что местами назначения могут стать Саудовская Аравия или Великобритания.