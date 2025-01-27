Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про невизнання Лукашенка президентом – ЗМІ

Угорщина не погодила спільну заяву країн Євросоюзу стосовно невизнання так званих президентських виборів у Білорусі, на яких уже всьоме "переміг" Олександр Лукашенко.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода"

Деталі: Джерела видання у Брюсселі повідомили, що у ЄС планували опублікувати спільну заяву про невизнання білоруських виборів, де Лукашенку "намалювали" майже 87% голосів.

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У тексті наголошували, що президентські вибори у Білорусі проходили в умовах безпрецедентних репресій та обмеження роботи ЗМІ, тому їх неможливо вважати вільними, чесними та легітимними.

Білоруська служба "Радіо Сводоба" спершу повідомляла, що проєкт заяви не підтримують Угорщина та Словаччина. Але згодом Братислава підтримала заяву, а Угорщина – єдина з усіх 27 країн-членів – відмовилась підписати її.

Через це Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос змушені були публікувати свою заяву, де оголосили про фіктивність і нелегітимність "виборів" президента Білорусі 26 січня.

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Передісторія:

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента.

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