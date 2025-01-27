Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о непризнании Лукашенко президентом – СМИ
Венгрия не согласовала совместное заявление стран Евросоюза относительно непризнания так называемых президентских выборов в Беларуси, на которых уже в седьмой раз "победил" Александр Лукашенко.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода"
Детали: Источники издания в Брюсселе сообщили, что в ЕС планировали опубликовать совместное заявление о непризнании белорусских выборов, где Лукашенко "нарисовали" почти 87% голосов.
В тексте отмечалось, что президентские выборы в Беларуси проходили в условиях беспрецедентных репрессий и ограничения работы СМИ, поэтому их невозможно считать свободными, честными и легитимными.
Белорусская служба "Радио Сводоба" сначала сообщала, что проект заявления не поддерживают Венгрия и Словакия. Но впоследствии Братислава поддержала заявление, а Венгрия – единственная из всех 27 стран-членов – отказалась подписать его.
Поэтому Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос вынуждены были публиковать свое заявление, где объявили о фиктивности и нелегитимности "выборов" президента Беларуси 26 января.
Предыстория:
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил, что ему "фиолетово", признают ли на Западе "выборы" президента.
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