Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о непризнании Лукашенко президентом – СМИ

Венгрия не согласовала совместное заявление стран Евросоюза относительно непризнания так называемых президентских выборов в Беларуси, на которых уже в седьмой раз "победил" Александр Лукашенко.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода"

Детали: Источники издания в Брюсселе сообщили, что в ЕС планировали опубликовать совместное заявление о непризнании белорусских выборов, где Лукашенко "нарисовали" почти 87% голосов.

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В тексте отмечалось, что президентские выборы в Беларуси проходили в условиях беспрецедентных репрессий и ограничения работы СМИ, поэтому их невозможно считать свободными, честными и легитимными.

Белорусская служба "Радио Сводоба" сначала сообщала, что проект заявления не поддерживают Венгрия и Словакия. Но впоследствии Братислава поддержала заявление, а Венгрия – единственная из всех 27 стран-членов – отказалась подписать его.

Поэтому Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос вынуждены были публиковать свое заявление, где объявили о фиктивности и нелегитимности "выборов" президента Беларуси 26 января.

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Предыстория:

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил, что ему "фиолетово", признают ли на Западе "выборы" президента.

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