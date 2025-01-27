У військовій частині сховали нічної оптики на 4 млн в купу сміття: заступник командира отримав підозру

На Дніпропетровщині працівники Державного бюро розслідувань затримали заступника командира однієї з військових частин, який, за даними слідства, викрав прилади нічного бачення, на майже 4 мільйона гривень.

Джерело: ДБР

Деталі: Повідомляється, що в межах оперативної комбінації вдалося встановити, що заступник командира, який відповідав за логістику в частині, вирішив привласнити дороговартісне обладнання. У підготовленій ним документації зазначалось, що 24 прилади нічного бачення втрачено в бойових умовах. Вартість обладнання сягає майже 4 млн гривень.

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Повідомляється, що насправді, своїм підлеглим він наказав сховати майно у купі сміття на одному із складів.

Під час обшуків за місцями дислокації військової частини, зокрема в її складських приміщеннях, та проживання фігуранта правоохоронці вилучили речові докази протиправної діяльності.

Йому повідомлено про підозру за привласнення військовослужбовцем іншого військового майна, вчинене військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, що заподіяло істотну шкоду, вчинене в умовах воєнного стану.

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Суд обрав військовому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 7,7 млн гривень.

Дослівно: "В межах досудового розслідування перевіряється причетність до злочину інших військових, у тому числі командування частини. Також ініційовано проведення службового розслідування та інвентаризації військового майна в частині".