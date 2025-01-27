В воинской части спрятали ночной оптики на 4 млн в кучу мусора: замкомандира получил подозрение
На Днепропетровщине работники Государственного бюро расследований задержали заместителя командира одной из воинских частей, который, по данным следствия, похитил приборы ночного видения почти на 4 миллиона гривен.
Источник: ГБР
Детали: Сообщается, что в рамках оперативной комбинации удалось установить, что заместитель командира, который отвечал за логистику в части, решил присвоить дорогостоящее оборудование. В подготовленной им документации отмечалось, что 24 прибора ночного видения потеряно в боевых условиях. Стоимость оборудования достигает почти 4 млн гривен.
Сообщается, что на самом деле, своим подчиненным он приказал спрятать имущество в куче мусора на одном из складов.
Во время обысков по местам дислокации воинской части, в частности в ее складских помещениях, и проживания фигуранта правоохранители изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности.
Ему сообщено о подозрении за присвоение военнослужащим другого военного имущества, совершенное военным должностным лицом со злоупотреблением служебным положением, причинившее существенный вред, совершенное в условиях военного положения.
Суд избрал военному меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 7,7 млн гривен.
Дословно: "В рамках досудебного расследования проверяется причастность к преступлению других военных, в том числе командования части. Также инициировано проведение служебного расследования и инвентаризации военного имущества в части".