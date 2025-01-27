В воинской части спрятали ночной оптики на 4 млн в кучу мусора: замкомандира получил подозрение

На Днепропетровщине работники Государственного бюро расследований задержали заместителя командира одной из воинских частей, который, по данным следствия, похитил приборы ночного видения почти на 4 миллиона гривен.

Источник: ГБР

Детали: Сообщается, что в рамках оперативной комбинации удалось установить, что заместитель командира, который отвечал за логистику в части, решил присвоить дорогостоящее оборудование. В подготовленной им документации отмечалось, что 24 прибора ночного видения потеряно в боевых условиях. Стоимость оборудования достигает почти 4 млн гривен.

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Сообщается, что на самом деле, своим подчиненным он приказал спрятать имущество в куче мусора на одном из складов.

Во время обысков по местам дислокации воинской части, в частности в ее складских помещениях, и проживания фигуранта правоохранители изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности.

Ему сообщено о подозрении за присвоение военнослужащим другого военного имущества, совершенное военным должностным лицом со злоупотреблением служебным положением, причинившее существенный вред, совершенное в условиях военного положения.

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Суд избрал военному меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 7,7 млн гривен.

Дословно: "В рамках досудебного расследования проверяется причастность к преступлению других военных, в том числе командования части. Также инициировано проведение служебного расследования и инвентаризации военного имущества в части".